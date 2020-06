Le TGS détaille l’organisation de son événement virtuel

Alors que des événements comme l’E3 se sont déclinés en plusieurs conférences en ligne du Summer Game Fest, d’autres bien plus importants ne vont pas se laisser faire à l’image du TGS. Ce dernier, malgré l’annulation des animations et conférences en physique, vient de détailler le contenu qui sera diffusé lors des séances de streaming. Grâce aux informations obtenues directement des organisateurs, on sait par exemple qu’un événement spécial centré et particulièrement travaillé sur les coulisses du festival sera mis en place, et ce du 23 au 27 septembre.

Ce ne sont que les premiers détails à filtrer, et l’on ne sait pas grand chose d’autre concernant le show, si ce n’est que les organisateurs sont actuellement en train de recruter des éditeurs pour participer aux festivités. Nintendo et Sony seront de la partie, et présenteront du contenu axé sur les jeux indépendants. On évoque également la présence d’un « tournoi e-sports en live streaming », ainsi qu’une « table ronde de discussions en ligne » qui sera présentée par le staff du TGS. Ce n’est pas exactement l’été de jeux que nous attendions, mais l’automne est une tout aussi bonne saison.