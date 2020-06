Conf Cyberpunk 2077 (Night City Wire) : un nouveau trailer, une série animée Netflix, et du « Brain Dance »

On s’attendait à un menu complet avec entrée plat et dessert, et l’on a eu droit finalement à une simple mise en bouche. La conférence Cyberpunk 2077 Night City Wire a accouché principalement d’un nouveau trailer (absolument magnifique, même si l’on note un léger downgrade graphique sur les personnages) et surtout d’une longue, très longue présentation d’une des fonctionnalités clefs du gameplay baptisée Brain Dance. Sans trop rentrer dans les détails, le Brain Dance permet d’éditer une situation passée (un braquage qui tourne mal par exemple) afin de glaner quelques indices cruciaux. Intéressant mais trop en longueur, cette séquence aura largement empiété sur la petite demi-heure de conf. On aurait souhaité en voir un peu plus tout de même.



Malgré tout, on a tout de même eu droit à quelques infos fraiches, comme la confirmation que l’on pourra réellement s’aventurer au delà des frontières de la city, dans les Badlands. La vraie surprise ne concernait pas directement le jeu : Cyberpunk 2077 sera aussi adapté en série animée pour la plateforme Netflix. Un studio japonais est en charge de la réalisation de ce Cyberpunk Edgerunners prévu pour 2022. Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X. La mise à jour « next gen » sera gratuite pour les propriétaires d’une PS5 ou Series X.