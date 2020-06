Animal Crossing prépare sa mise à jour majeure pour cet été

Il était temps. Une des fonctions que l’on retrouvait dans Animal Crossing : New Leaf va enfin faire son arrivée dans le dernier opus, New Horizons. Il sera en effet très bientôt possible de nager et d’aller faire de la plongée dans les fonds océaniques entourant nos îles respectives, et ainsi de chercher de nouvelles créatures à offrir pour enrichir la collection de nos musées. Pascal la Loutre, fameux explorateur des mers, reviendra également dans cette mise à jour, récompensant les joueurs avec de nouvelles recettes de mobilier à construire.

Et ce n’est pas tout, puisqu’avec la màj, Gulliver va également se refaire une beauté plus adaptée à la saison. Il s’agit là de la première partie du contenu qui doit arriver cet été, et une deuxième vague de mises à jour est prévue pour le début du mois d’août. Une vidéo présentant le tout a été publiée pour l’occasion, et n’oubliez pas que d’ici là, d’autres festivités et événement sont actuellement en cours. On attend cette première partie d’infusion de contenu estival pour très bientôt, plus précisément pour le 3 juillet, la semaine prochaine.