Project A : un teaser cryptique pour le prochain jeu de Sam Barlow (Her Story)

Rarement le terme de « teaser » n’aura été aussi bien employé. Project A est le prochain jeu du génial Sam Barlow (Her Story, Telling Lies), mais bien malin qui saura trouver la clef des énigmatiques vidéos et images proposées en guise de teaser sur la page Steam du jeu. Trois vidéos de serpent louvoyant, de flammes et de jambes de femmes sortant de l’eau, ainsi que quelques images épinglées d’un numéro (code ?) semblent composer un rébus à résoudre.

Un texte à « trous » tout aussi étrange tient lieu de description du jeu : « [ ] nouveau [ ] Sam Barlow [ ] Half Mermaid [ ] est [ ] [ ] cinéma [ ] mort ». Nous voilà bien avancés. Ce mystérieux projet A est annoncé le jour même des 5 ans de Her Story, un jeu qui aura changé la vie de son créateur selon les dires même de Sam Barlow, et réduit le fossé entre les jeux vidéos et les jeux Full Motion Video (le jeu de mot fonctionne en anglais seulement).

Today is the 5TH ANNIVERSARY of Her Story, the game that changed my life and healed the rift between video games & videogames.

To celebrate, we’re teasing our next project and you can WISHLIST on @Steam right now! https://t.co/kZlgy1E4AP

— Sam Barlow (@mrsambarlow) June 24, 2020