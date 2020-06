MODOK sera le grand méchant du jeu Avengers

Après des premières annonces et vidéos qui n’avaient rien de bien enthousiasmant, Crystal Dynamics revient présenter son jeu Marvel’s Avengers avec le premier stream War Table, tout en détaillant davantage les différents systèmes de jeu, mais aussi qui en sera le grand méchant : à la surprise du plus grand nombre, il s’agit de MODOK, qui s’il est célèbre pour les fans de comics, l’est beaucoup moins pour ceux qui n’auraient approché Marvel que par son univers cinématographique. Il est présenté comme ayant été affecté par les événements du A-Day, et veut par conséquent réparer les dégâts causés par les héros, mais aussi faire disparaître les super-pouvoirs pour de bon.

En ce qui concerne le gameplay, les différents héros auront des compétences centrales, autour desquelles on pourra centrer un build en débloquant d’autres capacités. On retrouve pour chaque héros trois types de capacités activables : l’assaut, plutôt clair, le soutien, qui permettra d’aider les alliés à survivre ou faire du dégât, et l’ultime, qui pourra à lui seul renverser un combat. On pourra également personnaliser ses héros avec de l’équipement, qui ajoutera des compétences ou talents, mais aussi et surtout leur apparence. On devra aussi remettre en état le célèbre appareil qui sert de base aux Avengers, en le personnalisant et en l’améliorant.

Enfin, le studio a détaillé le multijoueurs, qui s’annonce axé sur la coopération : les War Zones seront des missions jouables jusqu’à 4 joueurs, ou avec des équipiers joués par l’IA et basés sur les personnages débloqués et leur niveau. Les ennemis y ont une jauge de stun qui, une fois pleine, permet de faire des finishers en équipe, sans doute l’élément qu’on attend le plus lorsqu’on évoque un jeu sur les Avengers. Le studio a déclaré que d’autres lieux, héros et arcs narratifs seraient ajoutés plus tard, et ce gratuitement. On attend le jeu sur PC, Xbox One, PS4 et Stadia le 4 septembre.