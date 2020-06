Les batteries des premières Model S connaissent un dangereux problème de fuites

Tesla aurait-il vendu un peu vite ses véhicules sous la pression des actionnaires ? D’après Business Insider, les premières Model S vendues n’auraient pas été suffisamment contrôlées, puisque des rapports viennent aujourd’hui pointer du doigt un design pour la batterie qui peut être amenée à des fuites du liquide de refroidissement, qui à son tour peut mener à la combustion du tout. Toujours d’après ces rapports, la firme aurait cherché à économiser précisément sur cette partie du véhicule au milieu de 2012, quand les enjeux étaient trop importants pour retarder la sortie de la voiture, et l’arrivée massive de Tesla sur le marché de l’électrique.

Cette nouvelle pouvait difficilement plus mal tomber pour le constructeur, qui est la cible d’une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) après que des écrans tactiles aient cessé de fonctionner sur ces mêmes voitures Model S. Malgré tout, Tesla maintient que ses véhicules restent les plus sûrs du monde, avec des statistiques avançant que le nombre de combustions est bien plus bas que celui des autres voitures plus traditionnelles à essence. Il faut admettre que la gamme a connu de nombreuses améliorations depuis sa sortie, qu’il s’agisse du software, ou même du hardware.