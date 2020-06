WhatsApp : à peine lancé, le service de paiement est bloqué au Brésil

WhatsApp a lancé la semaine dernière un service de paiement au sein de son application. Il est d’abord proposé au Brésil. Mais cela n’a pas duré bien longtemps puisque le pays a suspendu ce service aujourd’hui.

La Banque centrale du Brésil a annoncé qu’elle avait ordonné à Visa et MasterCard de suspendre le service de paiement de WhatsApp, en raison de craintes pour la libre concurrence.

« La raison de la décision de la banque centrale est de préserver un environnement concurrentiel adéquat, en assurant l’interopérabilité, la rapidité, la sécurité, la transparence et le caractère ouvert et économique du système de paiement », explique l’institut d’émission. La banque centrale a également exprimé son inquiétude quant à la confidentialité des données recueillies.

Un porte-parole de WhatsApp a déclaré à TechCrunch que le but du service est d’utiliser un « modèle ouvert » et qu’il continue à s’engager avec « des partenaires locaux et la Banque centrale pour rendre cela possible ».

Facebook entend rendre ce service progressivement disponible sur toute sa famille d’applications, y compris Instagram, et dans d’autres pays. Le géant des réseaux sociaux avait lancé son portefeuille Facebook Pay en novembre, en commençant par les États-Unis sur la plateforme principale et sur Messenger, son autre messagerie.