Honor X10 Max : la fiche technique en fuite (5G, écran 7,1 pouces, batterie 4900 mAh)

Honor, la filiale de Huawei spécialisée dans les smartphones bien dotés mais encore abordables, devrait bientôt commercialiser le Honor X10 Max, soit la version ++ du Honor X10. La fiche technique de l’appareil aurait déjà fuité sur les réseaux chinois, et sans surprise, on se retrouve avec des composants franchement haut de gamme qui côtoient des éléments nettement plus standards voire moyen de gamme. Ainsi, le Honor X10 Max sera bien sûr compatible 5G et devrait disposer d’un énorme écran 7,1 pouces (contre 6,6 pouces pour le Honor X10), d’un SoC Mediatek avec des cœurs cadencés à 2 GHz, de 6 à 8 Go de RAM ou bien encore d’une batterie de capacité 4900 mAh (+ charge rapide 22,5 W).

Le bloc photo serait composé d’un capteur principal en 48 MPx et d’un second capteur 2 MPx (sans doute pour l’amélioration de l’autofocus). Le capteur avant ne dépasserait pas les 8 MPx. Le Honor X10 Max devrait être disponible sur le marché chinois le 2 juillet prochain, et l’on s’attend à un tarif aux alentours des 3000 yuans, soit 350 euros environ.