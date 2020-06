Facebook fait l’acquisition du studio Ready at Dawn (Daxter, Lone Echo)

Facebook investit encore et toujours dans sa division VR. Le géant du réseau social vient de faire l’acquisition du studio Ready at Dawn, à qui l’on doit le cultissime Daxter (2006), le plus oubliable The Order 1886 sur PS4, mais aussi le superbe Lone Echo, l’un des tous meilleurs titres disponible actuellement en VR et le jeu de compétition multijoueurs Echo Arena (disponible aussi gratuitement sur l’Oculus Quest). Ready at Dawn va donc rejoindre Oculus Studios, ce qui signifie que Lone Echo II, toujours en développement (et sans date de sortie suite aux retards accumulés lors de la période de confinement mondial), sortira sans aucun doute sous le label Oculus. Avec ce rachat, Facebook s’assure de pouvoir fournir ses casque Oculus Rift et Oculus Quest en exclusivités de qualité, au moment même où la compétition s’accélère sur le front des casques VR autonomes (plateformes VR Qualcomm, rumeurs de casque VR Apple).

Lone Echo reste l’un des plus beaux jeux VR actuel