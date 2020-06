Des comics Cyberpunk 2077 vont arriver en septembre

Alors que CD Projekt Red vient à nouveau de repousser la sortie du mastodonte que sera Cyberpunk 2077, les fans vont devoir prendre leur mal en patience plus que jamais, même si l’attente ne se fera pas en vain. C’est par conséquent une bonne chose que le studio ait prévu une adaptation en comics de son RPG, qui racontera des histoires centrées sur les aventures de la Trauma Team. Il s’agit là d’une force d’intervention spécialisée dans le domaine médical, qui répond à tous les besoins du domaine à Night City, pour peu que le prix soit juste. Dans le jeu, on l’annonce comme étant une des corporations les plus puissantes et craintes.

D’après la description de Dark Horse Comics, on suivra donc Nadia, technicienne médicale d’urgence de la firme, et seule survivante d’une mission de sauvetage qui a mal tourné. « Après avoir accepté de continuer le travail pour une mission d’extraction à venir, Nadia et son équipe se retrouvent dans une situation plus dangereuse que jamais. » Le premier numéro de cette série, selon l’éditeur, devrait sortir pour le 9 septembre.