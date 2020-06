Les voitures de police ont été discrètement retirées de Fortnite

Alors que la nouvelle saison apportant des mécaniques fraîches, mais aussi des requins terrifiants et la version Jason Momoa d’Aquaman, les développeurs de Fortnite en ont profité pour faire d’autres changements légers, mais qui ne sont pas sans importance. Dans la plus grande discrétion, sans même l’évoquer, Epic a en effet retiré du jeu toutes les voitures de police à l’origine présentes sur la map. D’après une source s’étant adressée au Wall Street Journal, les véhicules ont été remplacés par des voitures normales en réponse au meurtre de George Floyd, perpétré par un policier américain.

Le changement, n’affectant que l’aspect visuel du jeu, n’a pas encore été officiellement annoncé par le studio, aussi on ne sait pas s’il s’agit là d’une mesure temporaire, ou d’une décision ancrée pour le futur du jeu. Les utilisateurs et joueurs ont réagi sur la page Reddit appropriée, la plupart étant soit indifférents, soit hostiles envers les développeurs, avançant qu’il s’agit là d’une « déclaration politique. » Quant aux voitures véritablement fonctionnelles, et non pas uniquement présentes en guise de décor, elles ont été annoncées dans un trailer récent, et devraient arriver plus tard dans la saison.