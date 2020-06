Bbox Smart TV : l’intégration parfaite entre la Smart TV Samsung et l’offre triple play de Bouygues

Le 28 mai de cette étrange année 2020, Bouygues Telecom et le fabricant Samsung dévoilaient un nouveau concept dans le Triple Play, soit une Smart TV intégrant en standard une app B.TV+ faisant office de décodeur TV logiciel avec un forfait triple play lié. De fait, le traditionnel décodeur TV disparait au profit d’une offre de service connectée. L’avantage le plus évident d’une telle offre, c’est bien sûr la simplicité d’utilisation : avec la Bbox Smart TV, le spectateur n’a plus qu’à allumer sa télé et plonger directement dans l’app B.TV+ afin d’accéder aux programmes, ce qui est tout de même une façon nettement plus moderne de sélectionner ses séries et émissions préférées que de zapper entre plusieurs chaines. A l’heure du « bingewatching » des séries (nouveau Graal de la télé), cette évolution est aussi la plus à même de séduire un public de millenials habitué à l’hyper centralisation (et hyper-accessibilité) de leur offre de contenu, sans oublier la fin de la dépendance aux plages horaires de transmission (le film à 9H, la météo à 8h30 et les pubs au milieu).

L’autre atout de la Bbox Smart TV, c’est la richesse de l’offre elle-même, soit 151 chaines, 14 replays et 83 chaines payantes. Toutes ces chaines et programmes sont disponibles au sein d’une même interface très proche de celle des apps de nos smartphones. Alors certes, on se sert encore d’une télécommande assez classique (les smart TV disposent cependant d’options de contrôle vocal), mais cette fois, c’est « une télécommande pour les piloter tous… ».

Last but not least, on n’oubliera pas dans l’équation les Smart TV de Samsung, piliers matériels et technologiques de ce nouveau concept Bbox Smart TV. Les modèles disponibles (en 43, 55 et 65 pouces) font partie de la gamme Crystal UHD TU7125 de 2020. Pas de concessions technologiques donc avec ces modèles QLed ultra-fins disposant du HDR+, d’un mode Game Enhancer+ pour la réduction de la latence d’affichage dans les jeux vidéo, et de couleurs pimpantes grâce au système Crystal UHD. On notera enfin que ces dalles de qualité fonctionnent avec un processeur dédié pour l’affichage en UHD 4K, le Crystal Processor 4K.

L’abonnement Bbox Smart TV est facturé 39,99 euros/mois et nécessite une connexion fibrée. La durée d’engagement est de 24 mois et il faut bien sûr rajouter au coût de l’abonnement l’achat (en une fois) du téléviseur Smart TV, soit 49 euros pour le modèle 43 pouces, 199 euros pour le 55 pouces et 349 euros pour le 65 pouces, ce qui reste éminemment attractif au vu des performances d’affichage de ces modèles.

[Sponso]