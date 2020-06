Aya et la Sorcière : quelques images du premier film d’animation Ghibli en CGI

Le prochain film d’animation du célèbre studio Ghibli sera forcément « historique ». Aya et la Sorcière – adaptation d’Earwig et la sorcière, un roman de Diana Wynne Jones – est en effet le tout premier film d’animation du studio japonais à avoir été réalisé entièrement… en CGI (images 3D). Les premières images du film viennent d’être publiées, ce qui permet de constater que la transition vers le CGI ne s’est pas (trop) faite au détriment de la « patte » artistique caractéristique de Ghibli. Le choc est toutefois bien réel, et beaucoup regretteront sans doute le choix d’une technologie qui fait perdre beaucoup du pouvoir d’évocation de la 2D. Aya et la Sorcière a été réalisé par Goro Miyazaki, fils d’Hayao Miyazaki, à qui l’on doit notamment le très bon « Les Contes de Terremer ». Le film sortira en fin d’année sur la chaîne de télévision japonaise NHK, et a été sélectionné pour le prochain festival de Cannes (une future sortie en Europe est donc probable).

