Amazon a pris la décision de ne plus prendre en charge Dash Wand, un produit lancé en 2017. L’arrêt du support se fera le 21 juillet 2020, selon AFTVnews. Les deux générations du produit sont concernées.

Cette « baguette magique » permet de passer une commande sur Amazon à l’aide de la voix. Il est également possible de scanner un code-barre d’un produit pour avoir du stock. L’accessoire est aimanté et peut donc être placé sur plusieurs endroits, dont la porte du frigo. L’ensemble fonctionne avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon.

Cependant, le Dash Wand a perdu une partie de son intérêt. Les enceintes connectées compatibles avec Alexa sont devenues plus abordables et de plus en plus de personnes les achètent. Et si vous aviez vraiment besoin de portabilité, votre smartphone et l’application dédiée étaient probablement suffisants.

Amazon invite les clients qui ont un Dash Wand à se tourner vers son programme de recyclage. Le groupe ne donne pas une explication précise sur l’abandon de sa « baguette magique ».

Le prix du Dash Wand était de 49,99 dollars, mais le produit était souvent en promotion à 20 dollars.