Tesla va repousser son événement « Battery Day »

Le 7 juillet prochain devait se produire le Battery Day, un événement autour de la fameuse batterie à « un million de miles » organisé par Tesla suivi d’une réunion avec les actionnaires. Le constructeur devait ainsi dévoiler plus en détail son projet très ambitieux, mais aussi faire le point avec les actionnaires. A l’origine, le tout devait se dérouler au mois d’avril, mais on avait bien vite repoussé l’événement une première fois à cause du coronavirus, mais aussi des mesures prises pour en freiner la progression. Mais on dirait bien qu’il va être repoussé une nouvelle fois, et qu’une nouvelle date devrait être communiquée après la semaine du 4 juillet.

La décision a été prise pour suivre les mesures gouvernementales en place, qui interdiront toujours le 7 juillet les grands rassemblements de personnes. Elon Musk a ajouté que s’il n’était « pas sûr de la nouvelle date », elle serait « probablement environ un mois après. » Le moins qu’on puisse dire, c’est que ces nombreux retards ne font qu’augmenter la curiosité du public quant à ce mystérieux projet technologique, qui avait été annoncé comme un changement majeur dans l’industrie.

Probably good to combine them, since they are converging in time. I’m hopeful we can announce a date after the July 4th week.

— Elon Musk (@elonmusk) June 20, 2020