Star Wars : Squadrons sera uniquement à la 1ère personne, sans aucune micro-transaction

Difficile de faire mieux qu’un cockpit à la première personne quand on parle d’immersion dans le jeu vidéo. D’autant plus qu’EA semble avoir apporté un grand soin aux détails et multiples écrans qui composent l’intérieur des vaisseaux jouables dans Star Wars : Squadrons, et qui offrent toutes les informations nécessaires au jeu. D’après Ian Frazier, ce sera d’ailleurs la seule façon de jouer au titre : « Vous êtes le pilote. Toute l’information diégétique est également disponible dans le HUD, donc vous pourrez désactiver l’UI si vous voulez vous baser uniquement sur vos instruments. C’est ce que nous voulons au coeur de l’expérience. » a-t-il ainsi déclaré à Gamespot.

Une inquiétude supplémentaire habitait les esprits : si l’on considère les états de service d’EA, difficile d’être enthousiaste après le fiasco bourré de micro-transactions que fut Battlefront 2 à ses débuts. Aussi, l’éditeur a tenu à rassurer les joueurs : toujours d’après Frazier, le jeu n’a pas été conçu comme un live service, mais bel et bien comme un titre à part entière sans micro-transactions. Il a cependant déclaré qu’ils pourraient incorporer du nouveau contenu dans le jeu, mais qu’il s’agirait uniquement de bonus, et donc pas d’un énième pay-to-win.