Google va fermer son service d’impression photo à l’IA

On dirait bien qu’un autre projet de Google n’atteindra pas la fin du mois. D’après Droid Life, la firme va en effet mettre fin au service d’impression de photos guidé par l’intelligence artificielle, et ce dès le 30 juin. Aucun communiqué n’a été fait quant à la cause principale de cet arrêt, mais il a été déclaré que les développeurs espéraient pouvoir « faire évoluer cette fonctionnalité » et la rendre « plus disponible globalement. » Ce n’est donc pas exactement la mort de ce service qui est annoncée, mais plutôt un stop temporaire le temps que l’équipe puisse travailler pour l’amener à sa nouvelle version.

Jusqu’ici, l’abonnement à 8$ par mois permettait aux utilisateurs de se servir d’une IA afin de choisir leurs 10 meilleures photos, et de les imprimer (voire de les modifier) sur des cartes en 4X6, qui finiraient par la suite principalement offertes à des proches, ou aimantées sur le frigo pour ne pas oublier certains souvenirs particuliers. Le service est arrivé pour la majorité des utilisateurs en février, ce qui ne fut malheureusement pas le meilleur timing pour Google : un mois plus tard, le monde était paralysé par le coronavirus, rendant ainsi bien compliqué le commerce de souvenirs.