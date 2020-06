Décès de Ian Holm, l’humanoïde tueur du film Alien le 8ème Passager

Avec son élégance toute british et ses années passées dans la Royal Shakespeare Company, l’acteur Ian Holm ne semblait pas vraiment prédestiné à devenir l’un des piliers du cinéma de genre. La carrière de l’acteur britannique démarre même assez loin des univers geeks : son rôle de Sam Mussabini dans les Chariot de feu (1982) lui vaudra un BAFTA, une Palme du Meilleur Second rôle, et une nomination aux Oscars ! La reconnaissance arrive vite, mais l’on en oublie presque que cet homme de théâtre avait déjà incarné à la perfection le dénommé Ash, l’humanoïde tueur du film Alien: le 8ème Passager (Ridley Scott, 1979).

Ash, dans Alien: le 8ème Passager (1979)

M. Kurtzmann, dans Brazil (1984)

Bilbon Sacquet, dans le Hobbit

Par la suite, Ian Holm enchainera de très nombreux rôles (il jouera en tout et pour tout dans une soixantaine de films), et ne connaitra pas, comme tant d’autres acteurs des années 80, de gros passages à vide. Ian Holm est en effet un acteur prolifique, qui n’hésitera jamais à participer à de nombreux films de genre. Il joue ainsi dans le 5ème Element de Luc Besson, dans le fantastique eXistenZ de David Cronenberg ou bien encore dans le très culte Brazil de Terry Gilliam. Son talent explose aussi dans le Frankenstein de Kenneth Branagh ou le monumental Aviator de Scorsese, mais le grand public le connait surtout aujourd’hui pour sa prestation de Bilbon Sacquet dans les deux trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Ian Holm s’est éteint aujourd’hui à Londres à l’âge de 88 ans.