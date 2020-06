Les routeurs Nest et Google sont désormais optimisés pour les connexions les plus lentes

Google vient de déployer une mise à jour logicielle destinée aux routeurs Nest Wifi et Google WiFi qui devrait considérablement améliorer les performances réseau, principalement quand il s’agit d’une connexion internet domestique particulièrement lente. C’est du moins ce que l’entreprise vient d’annoncer directement sur son blog : « Votre Wi-Fi va mieux gérer les appels vidéo multiples, sessions de jeu en ligne et bien plus en simultané. » Sanjay Noronha, manager produit du Google Nest, a de plus ajouté que cette mise à jour « améliorerait les vitesses de connexion des appareils sur les réseaux sans fil et optimiserait le système de façon à ce que les appareils passent sur des channels Wi-Fi plus rapides. »

Cette mise à jour contient également les traditionnelles amélioration de la stabilité et de la sécurité. Ainsi, la fonction laissant aux utilisateurs le choix de l’appareil qui aura droit au réseau Wi-Fi le plus puissant disponible sera également rendue « plus intelligente. » De quoi s’assurer que les activités prioritaires le resteront, et ne seront pas interrompues par l’arrivée impromptue d’une autre machine sur le réseau. Le Nest Wifi lancé en octobre dernier devient par conséquent une offre de plus en plus intéressante, particulièrement sur les réseaux les plus faibles.