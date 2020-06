Apex Legends arrive sur Steam et Nintendo Switch

Après l’annonce il y a peu de l’arrivée de nombreux titres EA sur Steam, plateforme rivale qui avait à l’origine mené à la création d’Origin, le développeur n’en finit plus de faire des annonces du même tonneau. Ainsi, il vient de déclarer qu’Apex Legends, son battle royale au succès fulgurant, va non seulement arriver sur Steam, mais également sur Nintendo Switch, ayant précédemment été disponible sur Xbox One, PS4, et Origin sur PC depuis son lancement au début de l’année dernière. D’après Respawn Entertainment, le cross-play devrait également faire son apparition d’ici cet automne.

Il a également été annoncé que d’autres titres arriveraient très bientôt sur Steam : Titanfall 2, Dead Space 3, A Way Out et The Sims 4 sont d’ores et déjà jouables sur la plateforme, ainsi que Need for Speed : Most Wanted. L’éditeur suit donc la promesse faite en octobre à l’occasion de l’arrivée de Star Wars Jedi : Fallen Order, qui fut le premier d’une longue lignée de titres à finalement rejoindre Steam. Le système d’abonnement EA Access devrait également arriver sur la plateforme de Valve d’ici la fin de l’année.