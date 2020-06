La TwitchCon de San Diego a été annulée

Alors que les mois passés furent le théâtre de bien des annulations d’événements très attendus dans l’industrie du divertissement, comme par exemple l’E3, la Game Developers Conference et toutes les conférences associés, le monde se remet peu à peu en marche et commence à rouvrir certaines scènes. Mais des organisateurs souhaitent rester prudents, la deuxième vague de COVID-19 restant dans les esprits. C’est le cas de la TwitchCon de San Diego, événement centré sur la célèbre plateforme de streaming et proposant diverses conférences, et qui sera tout simplement annulée.

« Avec les restrictions sur les grands rassemblements et les préoccupations en cours pour la santé et la sécurité de notre communauté, l’équipe Twitch, et la communauté locale de San Diego, nous avons décidé d’annuler la TwitchCon San Diego cet automne » a ainsi déclaré la firme. Initialement prévue pour le week-end du 25 au 27 septembre, la TwitchCon n’aura donc pas lieu sous la forme qu’on connaît, ce qui n’empêche pas les organisateurs de réfléchir à une version en ligne de l’événement : « Même si nous ne pourrons pas nous rassembler en personne, nous explorons de nouvelles façons d’unir nos forces dans une dimension alternative plus tard dans l’année. »