Un paresseux robot va surveiller les espèces en voie de disparition

Voilà un robot aux caractéristiques bien atypiques. Quand une machine bouge, principalement quand il s’agit d’un appareil inspirés des animaux, on souhaite bien souvent qu’elle aille le plus vite possible. Ce n’est pas le cas de SlothBot, la dernière création de Georgia Tech calquée sur le paresseux. Il a en effet été conçu pour l’étude et l’observations d’animaux, de plantes, et globalement de tout l’environnement situé sous lui. Il se situe sur des câbles en hauteur, et ne se déplace que dans certains cas particuliers à l’aide de panneaux solaires. Il est même possible de le voir lentement se diriger vers la lumière pour s’assurer qu’il restera chargé.

Imprimé en 3D, SlothBot peut rester camouflé grâce au câble dans les hauteurs, tout en protégeant son équipement d’une éventuelle pluie. Il commencera sa mission de surveillance dans l’Atlantica Botanical Garden, qu’il accomplira pendant plusieurs mois, seul sur son fil d’une centaine de pieds. Les scientifiques espèrent cependant l’utiliser à l’avenir sur des systèmes multi-câbles plus complexes, qui devraient permettre de couvrir des zones bien plus larges, où des espèces menacées par les changements dans leur environnement pourront être surveillées.