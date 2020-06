74 000 comptes World of Warcraft : Classic ont été bannis

La nouvelle vient de tomber : Blizzard a sévi, bannissant plus de 74.000 comptes sur World of Warcraft : Classic, la majorité étant liés de près ou de loin à des activités relevant de l’utilisation de bots. Qu’il s’agisse de tuer des ennemis ou de récolter des ressources, de nombreux outils sont en effet disponibles en ligne pour ceux qui savent chercher, leur permettant de faire progresser leur personnage sans même se trouver sur leur PC. De plus, de nombreux sites proposent directement d’acheter soit leurs services dans ce domaine, soit les ressources qui y ont été acquises, ce qui semble une fatalité tant le contenu WoW Classic peut s’avérer lourd en grinding.

Malgré cette annonce, Blizzard se veut réaliste. « Même s’il s’agit là d’une très haute priorité pour nous, c’est la seule priorité des organismes basant leurs revenus sur ces bots. Les bannissements que nous effectuons sont simplement le prix à payer pour le travail qu’ils font. » a ainsi déclaré le studio. Il a également avancé que les systèmes de détections pour ce genre de procédés étaient en constante évolution, et de plus en plus efficaces.