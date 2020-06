Un jeu de rôle papier gratuit accompagne la sortie de Desperados 3

Pour tous les nostalgiques qui auraient d’ores et déjà réussi à finir le récent Desperados 3, son éditeur propose un moyen de continuer les aventures western grâce au jeu de rôle papier. En effet, THQ Nordic, en partenariat avec Pegasus, a mis au point un système adaptant le jeu tactique au plus traditionnel jeu de rôle à l’ancienne, le tout étant gratuitement disponible en téléchargement. Une vidéo a été publiée pour l’occasion, présentant les différentes classes jouables et règles de façon globale.

Sans surprise, ce RPG Desperados se déroule dans l’Ouest le plus sauvage, avec l’univers que les fans reconnaîtront, entre réalisme sombre, un poil d’absurde ça et là, et une touche de magie. Les règles semblent plutôt simples, et il suffira d’imprimer quelques feuilles de personnages, jetons, et d’aller récupérer les fameux dés à six faces qui traînent à la maison pour se lancer. On peut le télécharger directement sur DriveThruRPG, et s’il est disponible uniquement en anglais, c’est une occasion fun et ludique à souhait de revoir les bases de la langue de Shakespeare, tout en approfondissant son vocabulaire du Far West.