Google teste les abonnements directement depuis Google Play

Avec la dernière version de la Billing Library de son Play Store, Google vient de mettre en place de nouvelles fonctions encore expérimentales à tester. L’une d’entre elles, sans doute la plus importante et pourtant la plus discrète, permettrait aux utilisateurs de payer leurs abonnements directement depuis les pages Google Play des applications en question, même si ces dernières ne sont pas encore installées. Certains développeurs ont eu carte blanche pour essayer cette nouveauté, et sont donc actuellement les seuls à pouvoir en bénéficier, phase de test oblige.

Même si la firme n’a pas donné trop de détails, on se doute que la fonction devrait être disponible bientôt de façon plus globale. Techcrunch note l’exemple de Truecaller, une des apps concernées, qui présente bel et bien un nouveau bouton sur les listings du Play Store. En effet, juste à côté du bouton d’installation, on peut désormais appuyer sur « Free trial & install. » Une nouvelle fenêtre décrivant les conditions et les coûts de la période d’essai concernée, ainsi que les détails de ce que l’abonnement a à offrir. Avec la démocratisation de telles fonctionnalités, Google pourrait bien faire un pas en avant vers la transparence, qui est malheureusement encore trop rare sur son store.