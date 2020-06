This War of Mine est désormais une lecture recommandée dans les lycées polonais

Une nouvelle annonce historique vient d’être faite dans le monde du jeu vidéo : 11 bit vient en effet de déclarer que This War of Mine, son titre sombre à souhait sur la survie en période de désastre majeur, fera partie des listes d’oeuvres recommandées dans les lycées en Pologne, et ce pour bien des thèmes à étudier : l’éthique, l’histoire, ou encore la philosophie. D’après le studio, il s’agit là de la toute première fois qu’un jeu vidéo est arrivé sur une liste de lectures recommandées dans un milieu scolaire.

La nature du jeu rend la décision d’autant plus importante : il ne s’agit nullement à l’origine d’un jeu éducatif, ceux qui y ont joué vous le confirmeront. Et c’est une bonne chose, pour l’industrie comme pour l’art, le jeu vidéo étant ici placé sur le même plan que le cinéma ou la littérature. Des progrès considérables ont donc été faits, même si nous sommes encore bien loin d’une reconnaissance totale. Cela étant dit, avec les thèmes traités, le jeu est marqué PEGI 18, et ne sera donc disponible que dans les classes constituées d’étudiants ayant au moins 18 ans. Et ce n’est pas plus mal : This War of Mine n’est pas un titre agréable, un choix de développement nécessaire pour représenter l’ambiance bien sombre d’un pays en temps de guerre, où les civils doivent tout tenter pour trouver de quoi survivre. Peu importe leurs efforts, ce ne sera jamais assez, ce qui amène fréquemment à des situations et choix terribles.