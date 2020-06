Le Galaxy Note 20 pourrait se contenter d’un écran Full HD et 60 Hz

La segmentation des gammes semble être le nouveau dada des géants du mobile. Les modèles Pro, Max, Ultra, Pro +, et +++ se multiplient, du moyen au haut de gamme, et l’utilisateur devra vraiment utiliser la loupe pour s’y retrouver. Ainsi, le futur Galaxy Note 20 sera accompagné du Galaxy Note 20… Ultra, un modèle encore plus premium qui devrait disposer d’un écran QHD+ à la fréquence de rafraichissement de 120 HZ. Afin de mieux justifier le label « Ultra » de ce modèle, Samsung aurait décidé de faire le minimum concernant les specs d’affichage du Galaxy Note 20 « standard ». Si l’on en croit le site Ice Universe, le Galaxy Note 20 se contenterait en effet d’un écran Full HD et 60 HZ, soit tout de même des specs un poil faiblardes pour un modèle de cette catégorie. Rappelons que le Galaxy S20 dispose d’un écran QHD+ en 120 HZ et que le Galaxy Note 10 avait eu droit à une dalle FHD+. Les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra seront présentés officiellement le 5 août prochain.