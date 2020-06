Warrior Nun : des nonnes tueuses de démons dans la prochaine série Netflix adaptée d’un comics

Warrior Nun Araela est une série de Comics créée par l’américain Ben Dunn (et reprise depuis par d’autres auteurs de Comics). Oubliez les petites sœurs des pauvres et imaginez plutôt des nonnes ultra sexy et impitoyables qui massacrent du démon à leur petit déjeuner. Jouant du contrepied et du fantasme de la nonne sexy et dominatrice, le Comics de Ben Dunn reste encore aujourd’hui la référence de ce genre d’ « ultra-niche ». Sans trop de surprise finalement, Netflix s’est décidé à en produire une adaptation, et le moins que l’on puisse dire est que le premier trailer de la série est à des milliers de kilomètres de l’ambiance « tarantinesque » du comics.

Les nonnes de Netflix tuent encore du démon, mais de façon beaucoup moins sanglante que dans le Comics, et l’on ne parle même pas de leur accoutrement, plus proche du costume meetoo anti-male gaze que de la bombe religieuse en mi-bas et talons aiguilles. On dira que c’est l’époque qui veut ça, que tout se dirige vers une moraline permanente et glaçante de tous les contenus, mais on dira aussi que votre serviteur n’a pu réprimer un bâillement devant le trailer de cette énième série passée au moule du visuellement correct.



La série Warrior Nun est réalisée par Simon Barry, dont les faits d’armes se limitent à quelques épisodes de Van Helsing, et a pour vedette Alba Baptista, une jeune actrice portugaise qui incarne la féroce Ava. Warrior Nun sera disponible sur le service de streaming à partir du 2 juillet.