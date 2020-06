Locke & Key (Netflix) : le co-créateur du comics travaille sur de nouvelles clefs pour la saison 2

La série Locke & Key n’est sans doute pas la référence absolue des adaptations de comics (c’est peu de le dire), mais l’audience était visiblement au rendez-vous puisque Netflix a signé pour une seconde saison. COVID oblige, toute l’équipe de production est pour l’instant à l’arrêt, mais le co-créateur (et illustrateur) du comics Gabriel Rodriguez, collaborateur sur la série, travaille déjà sur de nouvelles clefs inédites et donc jamais vues dans les comics. De nouvelles clefs, et donc autant d’arcs narratifs surprenants, mais on espère surtout que la saison 2 de Locke & Key retrouvera un peu de l’esprit de l’œuvre originale. La saison 2 de Locke & Key n’a pas encore de date de sortie.

dear @mereschmere, you guys are the best, and I’m honored to be invited to cook some awesome surprises for viewers waiting for @lockekeynetflix #Season2 :’D https://t.co/Te3bUIVbIY

— Gabriel Rodríguez (@GR_comics) June 11, 2020