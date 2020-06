Le culte Pokémon Snap va faire son retour sur Nintendo Switch

Après des années d’attente, le bien étrange et pourtant culte Pokémon Snap s’apprêterait à faire son grand retour sur Nintendo Switch. Sorte de spin-off de la célèbre franchise de chasse à la petite bête mignonne, il s’agissait ici moins de tous les attraper que d’en capturer des clichés, qui étaient ensuite évalués et rapportaient un certain nombre de points selon différents critères : cadrage, clarté de l’image, position du pokémon, dynamisme global… Sur le papier, le concept était trop étrange pour connaître un véritable succès. Mais la licence Pokémon a réussi à faire tenir le concept, faisant du titre Nintendo 64 un classique de la console.

New Pokémon Snap vient donc d’être révélé via le Twitter officiel Pokémon, petit trailer à l’appui. Si toute l’expérience visuelle a été revue sans grande surprise, aucun détail sur d’éventuelles nouveautés au niveau du gameplay n’a pour l’instant été communiqué, de même qu’aucune date de sortie n’a été annoncée pour le jeu Nintendo Switch. Mais le studio a quand même tenu à faire monter la hype avec un petit paragraphe de teasing :

« Voyagez vers des îles inconnues aux paysages saisissants comme des jungles luxuriantes ou des plages au sable blanc. Les photos Pokémon que vous prenez sur place seront utilisées pour la conception de votre propre Photodex Pokémon ! Ce tout nouveau jeu ramène à la vie le gameplay du jeu Nintendo 64 Pokémon Snap sur Nintendo Switch, avec des îles mystérieuses à découvrir et différents Pokémons à observer ! »

That’s right, Trainers—#PokemonSnapIsBack! #NewPokemonSnap is an all-new adventure inspired by the classic Nintendo 64 game.

Grab your camera, and get ready to photograph Pokémon while exploring beautiful islands on Nintendo Switch! https://t.co/7lqjl7saf0 pic.twitter.com/p6oJgmwZ8d

— Pokémon (@Pokemon) June 17, 2020