Trop d’ondes émises : Xiaomi met à jour son Redmi 7 pour respecter les règles

Xiaomi s’est fait taper sur les doigts par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) au sujet de son Redmi 7. Ce smartphone avait un DAS trop élevé par rapport à la valeur limite. Le constructeur a depuis fait des ajustements. Gigaset a connu le même problème avec son GS370 Plus.

Des mesures ont été réalisées auprès d’un laboratoire accrédité afin de vérifier la conformité de ces téléphones aux exigences européennes concernant le DAS localisé « tronc ». Ces exigences impliquent que les terminaux soient évalués à une distance maximale de 5 mm et doivent respecter la valeur limite réglementaire de 2 W/kg.

Les mesures de l’ANFR ont révélé des valeurs dépassant cette limite. Le Redmi 7 avait un DAS « tronc » de 2,01 W/kg et le GS370 Plus en avait un de 2,37 W/kg. Xiaomi et Gigaset ont depuis sorti une mise à jour pour réduire la puissance de leurs terminaux. Ainsi, le Redmi a un DAS « tronc » de 0,951 W/kg maintenant avec la mise à jour MIUI 11.0.6.0. On passe à 0,898 W/kg pour le smartphone de Gigaset avec la mise à jour GIG_GS370_plus_S127.

L’ANFR dit avoir fait de nouveaux contrôles et tout est aux normes. Xiaomi et Gigaset n’ont donc rien à craindre et leurs smartphones peuvent toujours être commercialisés.