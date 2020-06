Aquaman arrive pour la saison 3 de Fortnite

La saison 3 de Fortnite est enfin arrivée après quelques retards, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a apporté un bon nombre de changements bienvenus. Ainsi, comme on s’y attendait, la map est désormais recouverte d’eau, ce qui sera au centre de la plupart des nouveautés : par exemple, si les lieux les plus connus sont toujours présents, bon nombre d’entre eux sont désormais des îles. Et d’après le studio, la map sera à nouveau amenée à changer au fur et à mesure que la saison se déroule.

« Alors que le temps passe et que les eaux reculent, de nouveaux lieux seront découverts. Et avec les routes de plus en plus ouvertes, vous découvrirez de nouvelles façons de vous déplacer. » a déclaré Epic. Ce nouveau monde à la Waterworld permet par exemple de sauter du toit de building très hauts sans subir de dégâts de chute grâce à l’eau omniprésente. Un nouveau groupe de PNJs, les Maraudeurs, a également fait son apparition, avec un fonctionnement très similaire à celui de la dernière saison. Une des nouveautés principales n’est autre que le requin géant qui arpente l’île, représentant à la fois une menace conséquente pour les joueurs, mais aussi un moyen de transport pour ceux qui réussiront à y accrocher leur canne à pêche afin de faire du ski-nautique de l’extrême. Enfin, un Aquaman ressemblant fortement à celui du DCU introduit par Jason Momoa se trouve dans les écrans de chargement, et pourra être débloqué en réussissant certains défis.