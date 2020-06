Google Duo permet désormais des visioconférences à 32 participants

La période de confinement a été particulièrement lucrative pour bien des logiciels et applications de communication, notamment au niveau des visio-conférences dans les milieux professionnels. Ce qui fut pour Google Duo l’occasion de se renforcer, mettant en avant plusieurs nouveautés comme un mode famille doté de petits filtres à effets AR comme on en voit beaucoup sur Snapchat. La dernière mise à jour vise cependant un public plus orienté productivité, puisqu’elle a augmenté la capacité maximale du nombre de participants, permettant ainsi à jusqu’à 32 personnes de se retrouver en ligne.

Il s’agit d’une augmentation conséquente : en mars dernier, cette capacité était passée de 8 à 12, et elle atteint aujourd’hui un nombre identique à celui de FaceTime. L’application n’est pas encore au niveau de Skype et ses appels à 50 personnes, mais il s’agit déjà là d’un progrès conséquent. Et il pourrait bien ne pas passer inaperçu : après la chute du champion de ce marché qu’était Zoom, entre « zoombombing », problèmes de sécurité et de vie privée, ou encore une interférence assumée du gouvernement chinois, sa place est désormais prête à être saisie, et Google Duo n’est pas le plus mauvais des concurrents.