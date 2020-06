DC prépare des comics autour de HBO Max

La campagne promotionnelle HBO Max ne connaît décidément pas de fin. En plus du contenu original et de nombreux films et séries exclusives, la plateforme vient d’annoncer un nouveau partenariat avec DC Comics, qui mènera à la publication de comics. Warner Media vient ainsi d’annoncer To The Max, dont les récits seront centrés sur « monsieur tout le monde qui atteint son potentiel maximal. » Bien entendu, on s’attend à trouver au fil des pages de nombreux easter eggs et références aux séries et films qui forment le coeur de la plateforme.

On suivra ainsi les aventures de Hector, Brian et Olivia (HBO pour ceux qui auraient du mal avec une telle subtilité) après leur rencontre avec un chien, Max. Ce dernier va les aider à gagner des pouvoirs, mais aussi à devenir des super-héros, avant de les envoyer sur des missions où la survie de l’humanité ne dépend que d’eux. Ces comics auraient été conçus pour « incarner le thème de HBO Max », soit présenter du contenu pour tout le monde. Ils sont disponibles gratuitement sur DC UNIVERSE, DCComics.com, mais aussi sur Google Play Store, l’iBookstore d’Apple, Kindle, et bien d’autres applications comme ComiXology et Madefire.