Les joueurs Witcher 3 console ont droit à une version PC gratuite

Il y a peu, The Witcher 3 : Wild Hunt a fêté son cinquième anniversaire, battant à l’occasion tous ses records de vente. Et malgré la fin de la saga de Geralt de Rivia, sa popularité n’est clairement pas entamée, comme le montrent les chiffres, mais aussi la hype entourant la suite de la série Netflix. Aussi, CD Projekt Red, le studio à l’origine de cette adaptation magistrale, souhaite s’assurer que les joueurs pourront profiter de ce dernier opus dans les meilleures conditions possibles. C’est pourquoi tous les joueurs PS4 et Xbox One pourront réclamer une version gratuite du jeu pour PC sur GOG, pour peu qu’ils se connectent sur l’app GOG Galaxy 2.0.

Il faudra cependant posséder l’édition Game of the Year pour accéder à la version complète du jeu. Et comme le studio se veut généreux, dans le malheureux cas où vous auriez déjà The Witcher 3 sur GOG et sur une console, vous recevrez tout de même un code d’activation que vous pourrez offrir à quelqu’un n’ayant pas eu la chance de découvrir cette expérience. La version offerte contient également la bande-son, un comic numérique, et des plans pour fabriquer quelques origamis. Même si les joueurs Switch sont laissés de côté, l’opération reste une bonne offre pour les autres joueurs, afin de découvrir ou redécouvrir la licence.