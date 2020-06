Panzer Dragoon : Voyage Record arrive en 2021 et en VR

Après une attente bien trop longue, le projet VR centré sur les jeux Panzer Dragoon vient enfin d’être révélé. A l’occasion de la présentation Upload VR Showcase, le studio travaillant sur le développement du titre, Wildman, a dévoilé et annoncé officiellement Panzer Dragoon : Voyage Record. Ils ont notamment ajouté quelques détails, comme la date d’arrivée sur le marché estimée à 2021, mais aussi les plateformes de jeu : le titre fera son, arrivée sur consoles, PC, et toutes les autres plateformes VR en standalone.

Quant au contenu du jeu, le teaser semble bien confus : Voyage Record serait une compilation de la trilogie de grands classiques de SEGA, soit les deux rail-shooters Panzer Dragoon, Panzer Dragoon Zwei, et le RPG Panzer Dragoon Saga. Ainsi, le tout sera combiné en une seule expérience fluide en réalité virtuelle, avec une vue à la troisième personne et des niveaux revus pour être cohérents à 360° de champ de vision. Wildman ne cache d’ailleurs pas ses ambitions, et a affirmé rechercher de nouvelles sources de capital afin de commencer la production d’autres épisodes, pour lesquels une campagne de financement participatif devrait être lancée d’ici la fin de l’année.