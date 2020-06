HTC présente l’U20, son premier smartphone 5G

HTC rejoint Samsung, Huawei et d’autres constructeurs en proposant son tout premier smartphone compatible 5G. Il a pour nom U20 et il s’agit d’un modèle milieu de gamme.

L’U20 a le droit à un écran LCD de 6,8 pouces (Full HD+) avec un ratio de 20:9, au processeur Snapdragon 765G, à 8 Go de RAM, 256 Go d’espace de stockage (extensible à l’aide d’une carte microSD) et une batterie de 5 000 mAh.

Au niveau de la photo, on retrouve pas moins de quatre capteurs à l’arrière : capteur principal de 48 mégapixels (f/1.8), capteur grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2), capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2.4) et capteur macro de 2 mégapixels (f/2.4). Et il est possible de filmer en 4K. À l’avant, l’U20 propose un seul capteur de 32 mégapixels (f/2.0). Il est situé sur la partie supérieure de l’écran, dans un trou dédié.

En outre, l’U20 embarque un capteur d’empreintes à l’arrière, du NFC, du Bluetooth 5.0, un GPS, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) et prend donc en charge la 5G. Le poids est de 215 grammes.

HTC a seulement annoncé l’U20 pour Taïwan pour l’instant. Le prix de lancement sur place sera de 18 990 nouveaux dollars de Taïwan, soit 568 euros après conversion. La commercialisation se fera le 1er juillet.