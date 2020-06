EndeavorRX, un jeu d’Akili Interactive qui ne paie pourtant pas de mine, pourrait bel et bien entrer dans l’histoire de l’industrie aux Etats-Unis. En effet, pour la première fois, la FDA (Foods and Drugs Administration) vient d’autoriser la prescription du titre en tant que traitement. Le jeu, disponible sur iPhone et iPad, pourra donc être proposé sur ordonnance par tous les médecins du pays après 7 ans d’essais cliniques, où plus de 600 enfants ont aidé les chercheurs à étudier l’éventuel impact que pourrait avoir un jeu vidéo.

Ce dernier serait bel et bien positif en ce qui concerne les troubles du déficit de l’attention : un tiers des enfants n’auraient « plus connu de déficit d’attention mesurable sur au moins un point de mesure d’attention objective. » L’étude précise également des effets secondaires indésirables comme la frustration et les maux de tête, plutôt fréquents en cas d’exposition de longue durée à un écran, mais qui restent largement moins invasifs que ceux de beaucoup de médicaments utilisés pour traiter ce genre de symptômes. La nouvelle est cependant à prendre avec des pincettes : les médecins en charge de ces tests travaillent après tout pour le studio, et admettent que les résultats ne permettent pas d’indiquer que le jeu peut se substituer au traitement habituellement prescrit dans ces cas. La piste reste cependant intéressante, et pourrait mener à l’avenir à des solutions plus concrètes.