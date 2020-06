Stadia : baisse de prix pour le pack Premiere Edition qui passe à 99€

Il y a du changement au niveau de Premiere Edition, le pack de Stadia avec une manette pour être en mesure de jouer au service de cloud gaming. Son prix a baissé aujourd’hui et il passe à 99,99€, contre 129,99€ jusqu’à présent.

On retrouve toujours la manette de Stadia et un Chromecast Ultra pour jouer sur son téléviseur. Mais il y a un mais : la période d’essai gratuite de Stadia Pro pendant trois mois n’est plus proposée. Une alternative existe : profiter d’un mois gratuit à Stadia Pro, mais pour le coup cette offre est proposée à tout le monde et n’est donc pas réservée au pack Premiere Edition.

Pour rappel, il y a deux offres avec Stadia. La première est Stadia Base qui permet de jouer sur n’importe quel support jusqu’en 1080p à 60 images par seconde avec un son stéréo. La seconde est Stadia Pro avec de la 4K à 60 images par seconde (pour les jeux compatibles), un son 5.1 et des jeux offerts tous les mois. Stadia Base est gratuite, là où Stadia Pro est facturé 9,99€/mois.

Il sera en tout cas intéressant de voir si cette baisse de prix va attirer du monde. Les avis sur Stadia ne sont pas excellents aujourd’hui, notamment à cause de quelques bugs et (surtout) du catalogue de jeux qui est léger par rapport aux consoles et au PC.