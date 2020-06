Star Wars Episode I : Racer a une nouvelle date de sortie sur PS4 et Switch

Star Wars Episode I : Racer est en approche. Le jeu prévu sur PlayStation 4 et Switch devait initialement sortir le 12 mai dernier, mais il a été retardé. Aujourd’hui, Aspyr, qui développe le tir, annonce une nouvelle date : ce sera le 23 juin.

Sur Twitter, Aspy écrit :

ATTN Star Wars Episode l: Racer Fans!!!

We are slated to release on both Nintendo Switch and PS4 on June 23rd.

Thank you for your continued support, .gifs, and kind comments as we've worked on this release.

🏁We'll see you on the racetracks.🏁 pic.twitter.com/9hRgvzqvpZ

— Aspyr (@AspyrMedia) June 16, 2020