Le robot Spot est disponible à la vente aux Etats-Unis au prix de 75000 dollars

Le célèbre robot Spot de Boston Dynamics, devenu célèbre après ses nombreuses démos impressionnantes et sa participation médiatisée à la lutte contre le COVID-19, est désormais proposé à la vente aux Etats-Unis à toutes les entreprises… qui auront un peu de liquidités devant elles. Spot est en effet disponible au tarif avantageux de 74500 dollars, ce qui correspond au prix d’une Tesla Model S. Conscient de ce choc tarifaire, Boston Dynamics explique que pour ce tarif, l’institution ou la société acheteuse disposera du robot le plus sophistiqué du monde, un robot capable de se déplacer avec aisance sur toutes les surfaces, y compris les plus pentues ou accidentées.

Boston Dynamics vante aussi la grande modularité du robot, qui peut être accessoirisé avec un bras robotisé ou doté de nouveaux capteurs selon les tâches souhaitées (mais l’on se doute qu’il servira principalement de robot patrouilleur, pour surveiller des entrepôts la nuit par exemple). Le robot Spot peut fonctionner de manière autonome (tout en étant programmé pour certaines tâches globales) ou bien en mode « télécommande à distance » ( ce qui permet aussi à l’utilisateur de « reprendre la main » en cas de comportement autonome défaillant). Boston Dynamics affirme que 150 robots Spot sont déjà loués par des Institutions, administrations ou entreprises.