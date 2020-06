Jump Rope Challenge : Nintendo dévoile un jeu gratuit pour la Switch

Nintendo dévoile Jump Rope Challenge. Il s’agit d’un nouveau jeu sur la Switch qui a une particularité : il est gratuit. Jump Rope Challenge va être l’occasion de faire un peu de sport.

Tenez les Joy-Con et sautez sur place en bougeant les mains comme si vous teniez une corde à sauter. Le lapin à l’écran reproduit vos mouvements pour que vous puissiez compter vos sauts et ainsi comptabiliser vos performances jour après jour. Bougez les bras et sautez au bon moment pour faire grimper votre score.

Le but est de faire 100 sauts par jour et c’est là que réside tout le challenge, car le score de chaque joueur peut être sauvegardé pour être amélioré encore et encore. Vous pouvez aussi passer un Joy-Con à un proche pour sauter à deux et comptabiliser le nombre de sauts que vous arriverez à faire ensemble. Et si vous avez peur de faire trop de bruit en sautant, vous pouvez aussi simplement plier les genoux ou bouger les bras. Ces mouvements sont reconnus par le jeu et vous permettent aussi de faire de l’exercice.

Jump Rope Challenge a été développé un petit groupe de développeurs de Nintendo depuis leurs domiciles afin d’encourager la pratique sportive à la maison. Le jeu est disponible gratuitement au téléchargement sur l’eShop jusqu’à la fin du mois de septembre 2020.