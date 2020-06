Le Royaume-Uni s’interroge sur le rachat de Giphy par Facebook

Il y a quelques semaines de cela, Facebook a annoncé qu’il souhaitait racheter Giphy, un service ultra-populaire (et ultra-utile) de partage de GIF. Nombre de sites et services web avaient déjà émis de lourdes réserves sur els conséquences possibles de ce rachat, mais cette fois, c’est l’autorité de la concurrence britannique qui s’en mêle et s’inquiète d’une possible restriction de la concurrence dans le domaine de l’accès aux GIF. L’affaire Cambridge Analytica a beaucoup terni l’image de Facebook, au point que la firme de Zuckerberg voit chacune de ses décisions stratégiques passée au crible du soupçon des autorités compétentes.

Visiblement très décidé, Facebook a répondu sans tarder aux inquiétudes du régulateur britannique, arguant que « cette acquisition est positive pour les consommateurs, les développeurs et les créateurs de contenus ». Il faudra cependant beaucoup plus qu’un simple communiqué pour rassurer totalement sur les intentions qui motivent réellement ce rachat. Facebook devra fournir des réponse détaillées à toutes les questions du régulateur britannique d’ici le 3 juillet 2020.