Des scientifiques localisent l’unique signal Radio (FRB) de la Voie Lactée

SGR 1935+2154 est le premier signal radio jamais détecté dans la Voie Lactée (la Galaxy dans laquelle se trouve notre système solaire). A la fin du mois d’avril, la combinaison de données provenant de plusieurs satellites d’observation (dont le Neil Gehrels Swift Observatory de la NASA et le radio télescope CHIME/Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) a permis de détecter le fameux magnétar, cette étoile à neutrons caractérisée par un champ magnétique extrêmement intense. Selon plusieurs scientifiques et astronomes, SGR 1935+2154 pourrait même intégrer la list des FRB (Fast Radio Burst), c’est à dire des objets célestes émettant un « sursaut radio rapide ».

Après des semaines d’études de nouvelles données, les scientifiques savent désormais d’où est parti le signal. Le point d’origine de SGR 1935+2154 serait situé à 32 616 années lumière de la Terre. Cela peut sembler lointain, mais le second magnétar le plus proche est situé à 490 millions d’années lumière, dans une autre galaxie (far far away donc). Reste donc à creuser la nature exacte du nouveau magnétar, qui jusqu’à preuve du contraire reste un objet scientifique essentiellement théorique.