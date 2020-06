La PS5 sera moins bruyante que la PS4, assure Sony

Les joueurs avec une PlayStation 4 ou une PlayStation 4 Pro le savent : leur console peut réellement faire du bruit, tout particulièrement dans les jeux où beaucoup d’éléments sont chargés en même temps, comme les jeux ouverts. Cela devrait être de l’histoire ancienne avec la PlayStation 5.

Simon Rutter, l’un des cadres de Sony Interactive Entertainment pour le marché européen, a expliqué au Guardian que « beaucoup d’efforts » ont été réalisés à ce niveau pour permettre aux joueurs d’avoir une console moins bruyante que la précédente. Il annonce donc que la PlayStation 5 sera moins dérangeante à ce niveau, mais il n’a pas précisé si ce sera aussi le cas avec les très gros jeux, comme les Grand Theft Auto et Red Dead Redemption.

Il faut dire que la PlayStation 5 semble plus grosse que la PlayStation 4 ou la PlayStation 4 Pro. On imagine qu’un ajustement nécessaire a été fait pour mieux évacuer l’air, mais Sony n’est pas entré dans les détails (pour l’instant du moins). À cela s’ajoutent des brevets pour une meilleure circulation de l’air. Ils concernaient le kit de développement de la PlayStation 5, mais il est possible que la console dans sa forme finale adopte des éléments similaires.

La PlayStation 5 a été dévoilée la semaine dernière. La console sera disponible à l’achat à la fin de l’année pour un prix encore inconnu. Elle sera déclinée en deux versions : PlayStation 5 avec lecteur de disque et PlayStation 5 Digital Edition sans lecteur de disque.