USA : Alphabet va apporter des livres aux étudiants grâce aux drones

L’épidémie de COVID-19 ayant fait de gros dégâts aux Etats-Unis, a également causé une paralysie totale du pays, notamment de ses bibliothèques et écoles. Mais ce n’est pas pour autant que les enfants pourront échapper à la culture et à l’apprentissage pour toujours : Kelly Passek, bibliothécaire dans un collège de Virginie, a en effet découvert les drones quadcoptères de Wing lors d’une livraison de produits de première nécessité, et s’est inspirée de ce service pour mettre au point un système de livraison de livres en tous genres pour offrir aux étudiants locaux un tant soit peu de connaissances, et de quoi cultiver son jardin cet été.

Et le processus a été conçu pour être des plus simples : il suffit de remplir un document Google Form, après quoi elle s’occupe de faire les paquets de livres et de les amener directement à Wing, la division d’Alphabet travaillant dans les drones. Les étudiants du comté en question peuvent ainsi choisir parmi plus de 150.000 livres disponibles, avec une livraison totalement gratuite. L’entreprise s’occupe de ce genre de petites livraisons depuis 2014, même s’il s’agit d’un petit nombre de ville desservies. Mais même s’il ne s’agit pas d’un nombre incroyable, apporter gratuitement la culture aux étudiants reste une idée louable.