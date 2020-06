Evil Genius 2 : un trailer tuto pour prendre le contrôle du monde

Plus de quinze ans après la sortie d’Evil Genius, le studio à son origine semble toujours aussi passionné et complètement barré. C’est ce qui ressort clairement du trailer de sa suite, publié à l’occasion du PC Gamer Show, et qui vient détailler la suite dont l’annonce avait agréablement surpris bien des joueurs. C’est l’occasion d’assister à un peu de gameplay, et malgré l’arrivée de quelques nouveautés comme des nouveaux agents, des pièges spéciaux pour capturer des espions, et des lasers géants, on constate avec plaisir que le coeur du jeu et son ambiance n’ont pas tellement changé par rapport à l’opus précédent.

On appréciera le souci du détail et les quelques références qui parleront aux plus vieux d’entre nous : les nouvelles unités spéciales sont particulièrement travaillées et expressives, deux des exemples majeurs étant le chasseur calqué sur celui du premier film Jumanji, ainsi que le personnage de Samuel Jackson dans Pulp Fiction. Reste à voir maintenant à quel point la nouveauté principale, soit les différences de gameplay que vont apporter les différents génies du mal disponibles. On devrait quoi qu’il en soit en apprendre plus très bientôt, Evil Genius 2 étant prévu pour cette année.