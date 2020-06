Les Model-3 de Tesla proposent désormais la charge sans-fil pour smartphones

En apparence, il serait facile de se dire que rien n’a changé sur la Model 3 depuis son annonce puis sa sortie. Mais tous les clients Tesla des USA qui ne peuvent plus se passer de leurs smartphones vont très certainement apprécier la nouveauté du constructeur. Un lecteur Electrek vient en effet de confirmer que tous les véhicules de cette gamme construits aux Etats-Unis proposeront maintenant en série un nouveau système de chargeurs sans fil pour smartphone, mais aussi des ports en USB-C. Ces fonctionnalités étaient jusqu’à présent réservées aux Model 3 et Model Y conçues en Chine.

Pour ceux qui auraient d’ores et déjà acheté leur voiture, et par conséquent loupé cette mise à jour, pas d’inquiétude : le constructeur propose à l’achat son chargeur sans fil officiel pour 125$. En revanche, en ce qui concerne l’USB-C, il faudra se tourner vers des fabricants tiers. Même si ce petit changement n’a pas l’air bien important, il est symboliquement assez fort pour Tesla : l’entreprise n’a pas fait énormément de changements pour cette gamme, aussi c’est plutôt rassurant pour les clients et acheteurs potentiels de voir que la firme a suffisamment confiance en son produit pour continuer à peaufiner son intérieur, même si c’est uniquement pour ajouter des fonctions déjà présentes depuis longtemps chez la concurrence.