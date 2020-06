Le créateur de Dayz revient avec Icarus, un nouveau survival

Certains se souviendront probablement de Dayz, à l’origine mod pour Arma 2 puis jeu en stand-alone resté en accès anticipé pendant des années, avant de tomber totalement dans l’oubli, bien des joueurs s’étant sentis lésés par l’absence de progrès dans le développement. Dean Hall, tête du projet, a eu bien du mal à se séparer de cette réputation, ce qui ne l’a pas empêché d’abandonner le bébé pour se lancer dans sa nouvelle création, jusque là bien discrète. Jusqu’aujourd’hui du moins, puisqu’il vient d’annoncer officiellement Icarus, qui devrait être un survival coopératif.

Le coeur du jeu est résolument classique : on arrive sur un monde alien, on récupère des ressources pour survivre et se lancer dans les traditionnelles opérations de crafting. Le twist arrive principalement lorsqu’il faut évacuer la planète, sans quoi le personnage est perdu à jamais. Le trailer présenté sur l’occasion devrait donc présenter un gameplay bien familier pour les amateurs du genre, la seule différence majeure étant qu’on fait progresser son personnage plutôt que sa base. Le concept pourrait être intéressant, encore faut-il que Hall reste pour mener jusqu’au bout son projet.