ASUS sort un trio de routeurs pour 300$

L’année dernière marquait l’arrivée d’une grande variété de nouveaux routeurs WiFi 6 sur le marché. Mais ASUS vient probablement de frapper fort, puisque l’annonce de son bundle ZenWiFi AX Mini (XD4) en trois pièces apporte tout simplement les appareils les moins chers du marché, coûtant à peine 300 dollars, soit un compromis entre le Nest WiFi de Google et l’Eero System d’Amazon en entrée de gamme. Notons d’ailleurs qu’aucun de ces deux derniers n’inclut la compatibilité au WiFi 6. La plupart des autres machines incluant cette fonctionnalité peuvent coûter des centaines de dollars de plus.

Et on ne peut pas dire qu’ASUS ait cherché à réduire les coûts à tout prix. Pour une connexion à 5GHz, on peut atteindre les 1,201Mbps, le tout avec une couverture équivalente à plus de 440m². Cependant, toutes les fonctionnalités connues d’autres routeurs ne sont pas forcément présentes : aucun des trois appareils n’est un système tri-bandes, et aucun n’est équipé de ports WAN, qui pourraient devenir un standard incontournable d’ici peu. Pour plus d’informations, rien de plus simple, il suffit de se rendre directement sur le site officiel.